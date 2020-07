Xbox Series X: dimensioni più contenute per le installazioni, la promessa di Microsoft

Jason Ronald (Director of Program Management di Xbox) è intervenuto recentemente nel podcast Unlocked per ribadire come Microsoft stia lavorando per ridurre al minimo lo spazio occupato dai giochi su Xbox Series X.

La console viene fornita di serie con una unità SSD da 1 TB, certamente espandibile anche se come sappiamo i costi non sono al momento troppo contenuti, la paura di molti è che dopo aver installato 4 o 5 giochi l'unità sia piena, costringendo gli utenti a rimuovere contenuti non utilizzati.

Jason Ronald scongiura questo rischio e fa sapere che la casa di Redmond sta lavorando molto sul sistema di decompressione dei file di installazione e sulle opzioni accessorie, permettendo ad esempio di installare solo i file di determinate lingue di un gioco oppure solo determinate modalità, a discapito di contenuti che non interessano, così da limitare al minimo lo spazio occupato.

Un caso che viene subito in mente è quello di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, i due giochi combinati pesano oltre 200 GB, una dimensione monstre che potrebbe rappresentare un serio problema considerando lo spazio di archiviazione "di serie" degli SSD delle console Next-Gen.