Xbox Series X dirà addio ai giochi con meno di 60fps?

Nel corso di una recente intervista a Jason Ronald, partner director of program management del team che si occupa di Xbox Series X, si è parlato della fluidità dei giochi di prossima generazione e della libertà concessa ai team di sviluppo in questo senso.

L'intervistatore ha infatti chiesto a Ronald se nella prossima generazione continueremo a giocare titoli a 30 fotogrammi al secondo e la risposta dello sviluppatore è stata molto interessante:

"Non credo che questa tendenza possa finire, ma d'ora in poi lasceremo decidere tutto ai team di sviluppo. Riteniamo che quelle legate a risoluzione e framerate siano decisioni che debbano prendere i creatori del gioco. In alcuni casi, dal punto di vista del gameplay, quella dei 30 fotogrammi al secondo potrebbe essere la scelta migliore da prendere. In passato è stato necessario sacrificare il framerate per favorire la risoluzione, ma dalla prossima generazione saranno le software house ad avere il controllo totale su questo aspetto. Per chi sta sviluppando FPS, giochi competitivi o simili, quello dei 60fps non rappresenta più il limite massimo. Come siamo ormai abituati a vedere nell'ecosistema PC, c'è chi preferisce dare la massima priorità a framerate altissimi per avere input con latenza minima. Il nostro sistema consente a tutti di adattare le caratteristiche del gioco alla macchina come meglio preferiscono."

Insomma, l'era dei giochi a 30 fotogrammi al secondo è tutt'altro che finita ma è probabile che nel corso della prossima generazione i titoli che daranno priorità al framerate sulla risoluzione saranno molto più numerosi.

