Xbox Series X disponibile da Gamelife, anche in bundle con giochi e accessori

Xbox Series X torna in vendita da Gamelife in configurazione standard o in bundle con una serie di giochi e accessori, un pacchetto completo contenente tutto quello che serve per iniziare a divertirsi con la nuova console Microsoft.

Sul sito di Gamelife è possibile comporre il proprio bundle a partire da 632 euro aggiungendo al pacchetto base (solo console + un controller a 499 euro) anche due giochi e un accessorio a scelta da una selezione di prodotti.



Tra gli accessori troviamo le cuffie stereo Xbox ed i controller wireless nelle colorazioni Shock Blue, Pulse Red, Daystrike Camo e Carbon Black con cavo USB-C o adattatore wireless per PC. Tra i giochi che è possibile aggiungere al bundle segnaliamo Outriders Day One Edition, Mafia Trilogy, Assassin's Creed Valhalla, Crash Bandicoot 4 It's About Time, NBA 2K21, Metro Exodus Complete Edition, FIFA 21 Next Level Edition, Devil May Cry V Special Edition, Mass Effect Legendary Edition e MotoGP 21.



Gamelife ricorda che "è possibile l’acquisto di un solo pezzo per cliente. Eventuali ordini non rispondenti alle restrizioni non potranno essere accettati e saranno rimborsati. L'eventuale reso o cambio di prodotti è da intendersi per tutto il pacchetto e non per i singoli componenti."



E se volete risparmiare, potete vendere i vostri prodotti usati a Gamelife con Buyback direttamente online, riceverete credito da spendere sull'eCommerce Gamelife o cash con bonifico bancario, fino al 18 luglio otterrete il 100% del valore del vostro usato anche per questa seconda opzione, invece dell'abituale 70%. In caso di credito invece otterrete sempre e comunque il 100% del valore usato.