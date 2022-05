Xbox Series X disponibile ora da Mediaworld senza attesa

Nel momento in cui scriviamo, Xbox Series X è disponibile per l'acquisto sul sito di Mediaworld, senza code di alcun tipo. Non sappiamo quante unità siano disponibile ma probabilmente le scorte non sono molte e il sold-out potrebbe giungere rapidamente.

Potete acquistare Xbox Series X sul sito di Mediaworld al prezzo di 499.99 euro, normale prezzo di listino al pubblico, non sono previsti bundle o giochi, abbonamenti e accessori inclusi, si tratta della confezione standard che include la console, un controller e la cavetteria per l'alimentazione e il collegamento a TV/Monitor.



Si tratta di una buona occasione per comprare Xbox Series X dal momento che così come PS5, anche la console Microsoft sta avendo problemi di produzione e restock, nelle ultime settimane nuove scorte sono state messe in vendita solo su Microsoft Store ma non su altre catene, un segnale incoraggiante dunque la messa in commercio sul sito di Mediaworld.



Come detto, non ci sono code da fare e nel momento in cui scriviamo è ancora possibile aggiungere il prodotto al carrello, non sappiamo però quante unità siano disponibili dunque se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi e la console vada sold-out, in questo caso bisognerà attendere per un eventuale restock.