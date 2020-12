Xbox Series X ora disponibile su Mediaworld: nuove scorte a sorpresa!

Nel corso degli ultimi giorni, molte grandi catene hanno visto tornare disponibili unità di PlayStation 5, andate rapidamente esaurite ancora una volta. Ora, a sorpresa, anche gli appassionati in cerca dei nuovi hardware di casa Microsoft hanno una nuova possibilità di acquisto!

Completamente a sorpresa, senza preavviso alcuna, la catena di distribuzione Mediaworld ha infatti ripristinato sul proprio store online la possibilità di aggiungere Xbox Series X al proprio carrello acquisti. Non è chiaro quante siano le console effettivamente disponibili presso il distributore, ma nel momento in cui scriviamo l'hardware risulta risulta disponibile. Di seguito, vi riportiamo il link diretto per raggiungere la pagina dedicata al prodotto:

Il consiglio agli utenti interessati, come sempre, è quello di affrettarsi prima che le scorte vadano ancora una volta esaurite. Il prezzo proposto, ovviamente, è quello di listino fissato dal colosso di Redmond, ovvero 499,99 euro. Al momento, sullo store online di Mediaworld non risulta invece essere disponibile Xbox Series S, con la console entry level di Microsoft ancora indicata come non disponibile.



Con un lancio di successo che ha visto l'harware di nuova generazione andare rapidamente esaurito in tutto il mondo, gli appassionati stanno faticando a mettere mano sull'erede di Xbox One, al punto che uno store UK ha deciso dei vendere Xbox Series X tramite lotteria.