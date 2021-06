Xbox Series X disponibile da Mediaworld, spedizione prevista dal 28 giugno

Nel momento in cui scriviamo, sul sito di Mediaworld è possibile acquistare Xbox Series X, la celebre catena offre la possibilità di acquistare la console Microsoft tramite l'ormai collaudato sistema di coda virtuale.

Una volta superata la cosa, il sito sito Games.Mediaworld.it rivela la disponibilità di 670 console Xbox Series X con spedizione prevista dal 28 giugno. Per finalizzare l'acquisto dovrete esser registrati sul sito di Mediaworld, pagamento con PayPal o carta di credito, non sembrano essere accettati altri metodi di pagamento, probabilmente con l'obiettivo di velocizzare il processo di gestione dell'ordine da parte dei magazzini e dell'amministrazione.

Ricordiamo che nella giornata di oggi (martedì 22 giugno) Mediaworld metterà in vendita anche un nuovo stock di PS5 Digital, domani sarà la volta del ricercatissimo bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank Rift Apart mentre il 24 giugno sarà disponibile PS5 Standard, in tutti i casi l'orario di inizio delle vendite online (non è prevista la distribuzione nei negozi fisici) è fissato per le ore 15:00.

Chi scrive ha provato a finalizzare l'acquisto di Xbox Series X e al momento le console sembrano essere ancora regolarmente disponibili, non è escluso però che possano andare sold-out nel corso della giornata, dunque se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.