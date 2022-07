Xbox Series X ora disponibile su Microsoft Store Italia: link per l'acquisto

Mentre l'utenza verdecrociata usufruisce di un nuovo aggiornamento per Xbox Series X|S, la console ammiraglia di casa Microsoft torna disponibile per l'acquisto in Italia.

Nel momento in cui scriviamo, le pagine del Microsoft Store consentono infatti di procedere con l'acquisto di Xbox Series X. Il prezzo è ovviamente quello di listino, con la console in vendita a 499,99 euro. Sullo store, non è proposto alcun tipo di bundle. Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina dello store Microsoft dedicata a Xbox Series X:

La spedizione standard dell'hardware sul territorio italiano è completamente gratuita, con i giocatori che non dovranno dunque sostenere costi aggiuntivi per ricevere Xbox Series X presso il proprio domicilio. Anche un eventuale reso dell'hardware entro i tempi previsti dallo store sarà completamente gratuito. Il Microsoft Store Italia propone inoltre anche un'opzione di spedizione rapida, con la quale ricevere la console entro 48 ore. Per limitare fenomeni di accaparramento, il negozio digitale del colosso di Redmond impone un limite di acquisto di una console per ciascun cliente.



Su Microsoft Store non sono al momento indicati dettagli relativi al numero di unità disponibili. Come sempre, il consiglio ai giocatori interessati è quello di procedere rapidamente con l'acquisto, prima di un nuovo esaurimento delle scorte di Xbox Series X.