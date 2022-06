Xbox Series X disponibile sul Microsoft Store Italia oggi 10 giugno: ci sono poche unità

Mettere le mani sopra una Xbox Series X continua ad essere molto impegnativo per numerosi giocatori a causa delle scorte limitate e la distribuzione con il contagocce, ma in ogni caso c'è sempre la possibilità di fare un tentativo ogni volta che Microsoft annuncia nuove unità disponibili sul suo store.

Ad esempio oggi 10 giugno è una di queste occasioni: la più potente console next-gen Xbox è infatti disponibile sul Microsoft Store italiano, proposta al suo prezzo di listino pari a 499,99 euro. Non c'è nessun obbligo di bundle per portarsi a casa Xbox Series X, ma viene comunque lasciata la possibilità agli utenti di aggiungere all'ordine anche un controller Xbox Wireless Elite di colore nero, oppure un controller Pulse Red; viene segnalata anche la colorazione blu, che tuttavia risulta esaurita.

Al solito le Xbox Series X messe a disposizione da Microsoft sono poche, pertanto se volete acquistare la piattaforma è bene muoversi il più velocemente possibile per non rischiare di lasciarsi sfuggire l'occasione. Non è dato sapere, infatti, quando la console tornerebbe eventualmente in vendita, ed anche in quel caso le unità potrebbero essere molto limitate a causa dell'attuale crisi dei semiconduttori che continua ad affliggerne la produzione.

E con l'evento Xbox & Bethesda del 12 giugno 2022 ormai vicinissimo, l'occasione di prendere una Series X potrebbe essere ora più intrigante che mai. Buona fortuna!