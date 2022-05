Xbox Series X disponibile oggi in Italia: orario e link per acquistare la console

Come promesso dal colosso di Redmond, sono in dirittura di arrivo nuove scorte di Xbox Series X per il mercato italiano, con gli appassionati che potranno procedere con l'acquisto dell'hardware nel corso della giornata di oggi.

Nel pomeriggio di martedì 17 maggio 2022, il team verdecrociato proporrà infatti la console di nuova generazione su Microsoft Store. Il negozio digitale accoglierà una quantità limitata di Xbox Series X, che potranno essere acquistate a prezzo di listino. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 18:00 in punto del fuso orario italiano. Allo scoccare delle lancette, la divisione nostrana del Microsoft Store renderà nuovamente disponibile Xbox Series X, al seguente link:

Come già specificato, il prezzo proposto per la console sarà quello di listino, pari a. Ogni acquirente potrà aggiungere al proprio carrello, scelta volta a cercare di limitare l'impatto di eventuali speculatori. Come sempre, consigliamo di farsi trovare pronti all'appuntamento, poiché è decisamente probabile che le unità di Xbox Series X disponibili su Microsoft Store vadano esaurite in pochissimi minuti.Nel corso dell'estate, l' Xbox + Bethesda Showcase 2022 proporrà un nuovo appuntamento comunicativo a marchio Microsoft, con circa 90 minuti di novità sui giochi in arrivo su Xbox Series X|S.