Xbox Series X disponibile online da Unieuro, affrettatevi!

Nel momento in cui scriviamo, totalmente a sorpresa, Xbox Series X è disponibile sul sito di Unieuro, la console può essere messa nel carrello ed acquistata senza particolari problemi, con spedizione a domicilio o ritiro in negozio.

Potete comprare Xbox Series X sul sito di Unieuro a 499.99 euro (link non tracciato), come sempre in questi casi se siete interessati all'acquisto il consiglio è quello di affrettarvi perchè la console potrebbe rimanere disponibile per pochissimo tempo e andare sold-out in pochi minuti.

A inizio settimana Xbox Series X è tornata disponibile su Amazon.it ma è rimasta disponibile solamente per pochi minuti prima di registrare il tutto esaurito. Xbox Series S risulta invece al momento non disponibile sul sito di Unieuro e nemmeno su Amazon, a testimonianza del discreto interesse generato anche dalla sorellina minore di Xbox Series X.

Altri rivenditori dovrebbero presto ricevere nuove scorte di Xbox Series X come GameStop USA, la catena ha in programma un rifornimento per la giornata di oggi, valido però solamente per il Nord America mentre nulla si sa riguardo un possibile arrivo di nuove console nei negozi GameStopZing in Europa.

Su Unieuro, come detto, Xbox Series X è in pronta consegna, approfittatene prima che sia troppo tardi, fateci sapere qui sotto nei commenti se siete riusciti ad acquistarla oppure no.