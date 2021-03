Xbox Series X disponibile a sorpresa sul sito di Unieuro

Nel momento in cui scriviamo sul sito di Unieuro è di nuovo disponibile Xbox Series X, la console Microsoft può essere acquistata al prezzo di listino (499.99 euro) con disponibilità immediata, fino ad esaurimento scorte.

Acquistando Xbox Series X sul sito di Unieuro avrete diritto alla consegna a domicilio gratuita oppure potete optare per il ritiro in negozio, anche in questo caso senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Al momento è possibile aggiungere Xbox Series X al carrello ma non sappiamo per quanto tempo le console resteranno disponibili, dunque vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati all'acquisto, fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad acquistare la Xbox Series X oppure no.

Un restock a sorpresa per la console Microsoft, ormai sold-out in tutti gli store internazionali, in attesa che la casa di Redmond riesca ad aumentare la produzione e ottimizzare la distribuzione in tutto il mondo. Oltre a Xbox Series X sul sito di Unieuro è possibile acquistare anche Xbox Series S a 299.99 euro oltre ai nuovi controller Xbox nelle colorazioni Robot White, Shock Blue e Carbon Black.



Il 16 marzo Microsoft lancerà anche le nuove cuffie wireless Xbox al prezzo di 99.99 euro, queste non ancora disponibili per il preordine sul sito di Unieuro.