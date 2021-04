Xbox Series X disponibile da Unieuro: affrettatevi prima che si esaurisca!

In attesa di scoprire se è davvero imminente un nuovo evento Xbox dedicato alle esclusive in arrivo su Xbox Series X|S, la console di nuova generazione di casa Microsoft ritorna a sorpresa disponibile sul mercato italiano.

A proporre al pubblico di appassionati nuove scorte di Xbox Series X, in particolare, è Unieuro, che senza preavviso a rifornito i propri scaffali virtuali del richiestissimo hardware. La console è proposta al tradizionale prezzo di listino di 499 euro, con opzioni di consegna a domicilio o di ritiro presso un punto vendita della catena di elettronica. In entrambi i casi, non sono previsti costi aggiuntivi. Di seguito, vi riportiamo il link alla pagina dedicata:

Non vi sono al momento dettagli sul volume di hardware disponibile sullo store online, ma visti i precedenti consigliamo agli utenti interessati di procedere rapidamente all'acquisto, prima che le console terminino. Ricordiamo a tal proposito che Microsoft ha previsto carenza di scorte di Xbox Series X sino a giugno di quest'anno.