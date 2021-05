Xbox Series X: Dolby Atmos e Dolby Vision in esclusiva temporale? Pare proprio di si

Uno dei punti di forza sul quale Microsoft ha puntato per pubblicizzare le nuove console Xbox Series X/S è l'esclusività di importanti funzionalità come il Dolby Atmos e il Dolby Vision. Un post del team francese di Xbox delimita però temporalmente l'esclusiva di tali tecnologie.

Microsoft ha infatti puntato sin dalle prime fasi della campagna di lancio di Xbox Series X/S sulla esclusività delle tecnologie audio e video prodotte dai Dolby Laboratories, in contrapposizione al Tempest Engine di PlayStation 5. Mentre il Dolby Vision si prepara a debuttare sulle nuove console di Redmond (al momento è già disponibile per i partecipanti al programma Xbox Insider), il team francese di Xbox ha pubblicato una news ufficiale che sembra delimitare temporalmente l'esclusività di tali funzionalità. Come si legge sulle pagine di Xbox Wire France: "Xbox Series X/S sono compatibili con Dolby Atmos sin dalla loro uscita e Dolby Vision arriverà nel corso del 2021, entrambe le tecnologie rimarranno esclusive dell'ecosistema Xbox per due anni".

Insomma, il post non lascia spazio alle interpretazioni: Dolby Atmos e Dolby Vision rimarranno esclusive dell'ecosistema Xbox per due anni, probabilmente quindi fino al 2023. In attesa di saperne di più, i fan della casa verdecrociata si stanno preparando all'evento di Xbox e Bethesda per l'E3 2021, in programma il prossimo 13 giugno.