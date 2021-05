Xbox Series X e Dolby Vision in 4K e 120 Hz: TV in difficoltà?

Come di recente annunciato dal team di casa Microsoft, il supporto al Dolby Vision è in arrivo su Xbox Series X e Xbox Series S, con le due console di nuova generazione pronte a offrire al pubblico la nuova funzionalità audio/video.

Non sembra tuttavia che i produttori TV siano al momento pronti per supportare a pieno la nuova funzionalità. Ad accrescere l'attenzione del pubblico su questo fronte è uno speciale apparso sulle pagine di Forbes. Quest'ultima evidenzia in particolare come, almeno al momento, non vi siano sul mercato modelli TV in grado di offrire contemporaneamente un esperienza Dolby Vision in 4K e 120 Hz. Dal computo, vengono per ora esclusi anche gli ultimi modelli di TV OLED prodotti da LG, tradizionalmente all'avanguardia nel settore degli hardware a finalità videoludiche. Su questo fronte non sembrano del resto essere pronti nemmeno i concorrenti del marchio sudcoreano, con Forbes che riferisce di come anche Sony, Samsung, Panasonic e molti altri non siano attualmente nelle condizioni di supportare la futura feature di Xbox Series X|S.



Lo speciale, tuttavia, ha generato una replica da parte di LG, con la dirigenza del team che ha riferito di star già provvedendo a testare la feature Dolby Vision. Maggiori informazioni sui modelli OLED 2021 che supporteranno il 4K a 120 Hz sono promesse "presto". In tempi rapidi è del resto giunta anche la replica di Dolby, che ha garantito di star lavorando a stretto contatto con i produttori hardware per consentire l'implementazione della più recente evoluzione di Dolby Vision.