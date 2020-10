Xbox Series X: domani 5 ottobre ve la mostriamo in diretta su Twitch

La versione preview di Xbox Series X è finalmente arrivata in redazione e attualmente si trova nelle mani del nostro Francesco Fossetti, che in questi giorni la sta testando a dovere. Sappiamo bene che non vedete l'ora di saperne di più, ma non disperate... abbiamo in serbo qualcosa di davvero speciale per voi.

Alle ore 18:00 di domani 5 ottobre siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye, per un'imperdibile live di approfondimento su Xbox Series X. Vi racconteremo tutto, ma proprio tutto della console next-gen di Microsoft, dopo i numerosi test condotti sull'interfaccia, il nuovo controller, i giochi retrocompatibili e le funzionalità distintive del dispositivo, come il promettente Quick Resume, che consente l'accesso praticamente istantaneo a un massimo di 12 giochi in esecuzione.

Nel frattempo, potete ingannare l'attesa guardando il primo video del Fossa con Xbox Series X e i nostri scatti in alta risoluzione di Xbox Series X, che ve la mostrano da ogni angolazione, retro compreso. Non esitate inoltre a seguire Francesco Fossetti su Instagram e Facebook, e ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, attivando al contempo le notifiche per le dirette. Vi aspettiamo numerosi!