Xbox Series X domina la classifica dei prodotti più venduti su Amazon Italia

Xbox Series X è attualmente il prodotto più venduto nella categoria Videogiochi di Amazon Italia, lasciandosi alle spalle le tessere PSN del valore di 10 euro e Xbox Series S, quest'ultima al terzo posto.

In Top 10 trovano spazio anche FIFA 21, Super Mario 3D All-Stars, l'abbonamento PlayStation Plus 30 giorni e Animal Crossing New Horizons mentre per avvistare PlayStation 5 bisogna scendere alla posizione numero 16, con PS5 Digital Edition fuori dalla Top 100.

C'è da dire che i preordini di PS5 sono stati aperti ormai da una settimana e la console è andata rapidamente sold-out, il prodotto non può dunque continuare a scalare la classifica dal momento che non può essere acquistato su Amazon Italia. Anche Xbox Series X ha registrato il tutto esaurito dopo poco più di 24 ore mentre Xbox Series S è ancora disponibile su Amazon al prezzo di 299,99 euro.

Non sappiamo quante console Amazon avesse effettivamente a disposizione nel giorno dell'apertura dei preordini, dunque è impossibile fare ipotesi sui numeri, l'unica certezza è che Series X al 23 settembre è il prodotto più venduto su Amazon.it nella categoria Videogiochi, con Series S a seguire a breve distanza, segno di un palpabile interesse nei confronti delle nuove console Microsoft.