Xbox Series X: due eventi di presentazione a maggio e giugno? Rumor su Forza 8 e Fable

Secondo alcuni rumor provenienti da 4Chan e ricondivisi anche da insider e tester come TimDog, Microsoft potrebbe avere in programma due eventi digitali a maggio e giugno per svelare al mondo nuovi dettagli su Xbox Series X.

Sebbene non ci sia ancora nulla di certo sembra che il primo evento in programma a maggio sarà dedicato al reveal di prezzi, data di uscita e verrà utilizzato come vetrina per mostrare i primi giochi girare su Xbox Series X, l'evento di giugno invece rimpiazzerà la conferenza E3 e sarà dedicato solamente ai giochi. Al momento niente è stato confermato, sappiamo che Microsoft organizzerà esclusivamente eventi digitali almeno fino al 2021 a causa dell'epidemia di Coronavirus, dunque due show online in programma tra la tarda primavera e l'estate sono certamente possibili.

La stessa fonte rivela poi ulteriori dettagli su tre giochi: Fable, Halo Infinite e Forza Motorsport 8. Fable sarebbe un reboot della serie in uscita nel 2022 e verrà utilizzato come grande vetrina per mostrare le potenzialità della console tra cui la capacità di generare mondi procedurali. Lo stesso vale per Forza Motorsport 8, che sfrutterà una nuova versione del motore ForzaTech pensata appositamente per Xbox Series X, oltre a proporre nuove meccaniche. Anche Halo Infinite dovrebbe tornare presto a mostrarsi, il gioco di 343 Industries proporrà una campagna single player ambiziosa da ritmi sostenuti, con molto spazio per l'azione ed esplorazione facoltativa.

Infine vengono citate nuove IP provenienti dal Giappone e un grosso gioco targato Obsidian in lavorazione, tuttavia ribadiamo come niente di quanto riportato sia stato confermato. 4Chan non è generalmente un canale affidabile tuttavia TimDog (insider con un track record non proprio positivo, c'è da dire, e da sempre molto vicino al mondo Xbox) non sembra escludere effettivamente i due eventi in arrivo nei mesi citati.