Xbox Series X: due giochi con i draghi in sviluppo? Nuove collaborazioni e mini frigo

Si continua a parlare degli Xbox Game Studios con tante novità che apparentemente bollono in pentola in casa Microsoft per il futuro della divisione Xbox. Nel suo ultimo podcast Major Nelson potrebbe aver svelato una nuova acquisizione o una collaborazione in arrivo.

Nelson ha fatto sapere che presto "sarà in grado di portare in trasmissione uno speciale ospite" se gli accordi legali e contrattuali andranno a buon fine, dichiarazione che farebbe pensare ad una nuova acquisizione o magari ad una collaborazione con un grande nome. Si tratta però solamente di una speculazione e la frase di Major Nelson si presta a varie interpretazioni, non tutte necessariamente legate all'acquisizione di uno studio da parte della casa di Redmond.

La seconda notizia proviene invece dal podcast di Jeff Grubb nel quale si è parlato di due giochi con i draghi in sviluppo presso Xbox Global Publishing. Il primo è il già noto Project Dragon di IO Interactive (mai annunciato ufficialmente), apparentemente una nuova IP in stile Destiny, mentre il secondo sarebbe un MMO ma non è chiaro chi sia al timone di questo progetto.

Infine, segnaliamo un post pubblicato da Microsoft nel weekend, una brevissima GIF dedicata al "mini frigo più potente del mondo", il celebre frigo Xbox verrà messo in vendita entro fine 2021, chissà che la compagnia non possa approfittare di questa calda estate per svelare dettagli su prezzo e data di lancio.