Xbox Series X: due nuovi giochi retrocompatibili in arrivo?

A ottobre sono stati scoperti sette giochi Xbox e Xbox 360 in arrivo su Xbox One e Series X/S, a questa lista si aggiungono ora altri due titoli almeno stando a quanto scoperto da True Achievements.

La lista diffusa a ottobre include Dead or Alive 3, Dead or Alive Ultimate, Full Spectrum Warrior, Gladius, Gunvalkyrie, Advent Rising e Chicken Little, a questi si aggiungono The First Templar e Are You Smarter than a 5th Grader? quest'ultimo adattamento videoludico del quiz televisivo americano conosciuto in Italia con il titolo Sei più bravo di un ragazzino di 5ª?

Al momento l'arrivo di questi giochi nella lineup dei giochi retrocompatibili non è stato confermato, secondo varie fonti debutteranno il 30 novembre ma non ci sono certezze e Microsoft non ha annunciato nulla in merito. In ogni caso si tratta di titoli dall'appeal piuttosto limitato se escludiamo i due giochi della serie Dead or Alive, produzioni che si aggiungono al catalogo Xbox One e Xbox Series X/S ma che certamente non spostano equilibri di alcun tipo.

Fa piacere in ogni caso vedere come la casa di Redmond sia impegnata a preservare la ludoteca di Xbox e Xbox 360 non limitandosi ai grandi blockbuster ed ai giochi più conosciuti, rendendo giocabili sulle attuali piattaforme anche titoli di nicchia e produzioni minori.