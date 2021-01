Xbox Series X, altre due grandi esclusive nel 2021? Rumor tra Wolfenstein 3 e LucasArts

Sono molte le esclusive Xbox One e Xbox Series X in arrivo nel 2021, ma sembra che Microsoft stia conservando qualche sorpresa per i prossimi mesi dell'anno.

A suggerire che vi siano ulteriori produzioni ancora non annunciate è stato pochi giorni fa uno sviluppatore di EA DICE. Intervenendo sul noto forum Resetera, il professionista ha infatti segnalato che ulteriori esclusive Microsoft sono in arrivo nel 2021. A supporto di questa indiscrezioni, giunge ora una dichiarazione di Jez Corden, noto redattore di Windows Central dimostratosi negli anni piuttosto affidabile nei riguardi delle novità in casa Xbox. In un recente podcast, il giornalista ha infatti dichiarato di essere a conoscenza di "almeno due grandi giochi" in arrivo su console verdecrociate nel corso del 2021, la cui finestra di lancio non è ancora stata confermata per l'anno in corso.



In merito, Corden non ha offerto ulteriori dettagli, poiché - ha dichiarato - non intende rovinare le sorprese che i team di sviluppo hanno in serbo per i giocatori. Nel corso del podcast, tuttavia, il suo interlocutore ha suggerito che Wolfenstein III possa essere già nelle fasi finali dello sviluppo. Ad aggiungere ulteriore. Nel corso del medesimo podcast, inoltre, è stato suggerito da un redattore di XboxEra che Microsoft sarebbe in contatto con LucasArt Games per un progetto, che - a suo dire - non avrebbe a che fare con il recente annuncio di un titolo legato a Indiana Jones.



Insomma, che il colosso di Redmond abbia in serbo grandi sorprese per l'anno appena iniziato? Al momento,lo ricordiamo, si tratta di semplici rumor: per saperne di più sarà necessario attendere eventuali annunci da Microsoft!