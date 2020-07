Xbox Series X: quanto durerà l'evento del 23 luglio? Ci sarà la console next-gen?

Aaron Greenberg, capo del marketing di Xbox, è da poco intervenuto sulle pagine di Xbox Wire per fornirci qualche informazione aggiuntiva sull'evento dei giochi Xbox Series X del 23 luglio.

Tra le altre cose, abbiamo scoperto che l'intero show sarà trasmesso alla risoluzione 1080p e a 60 frame al secondo. Poco dopo il termine, in ogni caso, verrà caricata su YouTube anche la versione a 4K e 60fps, grazie alla quale i giocatori potranno ammirare ogni dettaglio dei futuri giochi per Xbox Series X.

Poco dopo, Greenber è intervenuto su Twitter per fare un'altra importante precisazione. L'Xbox Games Showcase, come il suo nome lascia intendere, sarà interamente dedicato ai giochi, tra i quali figura anche Halo Infinite. Di conseguenza, non ci sarà spazio per annunci in merito a Xbox Series X. "So che siete tutti emozionati per l'Xbox Games Showcase di giovedì prossimo. Però ho visto alcune aspettative esagerate, per cui voglio chiarire che il focus sarà uno solo, i giochi. Non ci saranno notizie sui servizi, sui dispositivi, o simili. Solo i giochi. Un intero show lungo circa un'ora interamente focalizzato sui giochi. Spero che vi piacerà!".

A quanto pare, dovremo continuare ad attendere per scoprire la data di lancio e il prezzo di Xbox Series X. Con il suo intervento, in ogni caso, oltre a confermare l'assenza di notizie sulla console next-gen ha anche rivelato che l'Xbox Games Showcase durerà circa un'ora.