Xbox Series X: 'C'è tanta domanda, sarà difficile acquistarla a Natale', per Phil Spencer

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Phil Spencer alla redazione di Bloomberg, il massimo esponente della divisione Xbox di Microsoft ha messo in guardia tutti coloro che desiderano acquistare Xbox Series X nel corso delle prossime festività natalizie.

Discutendo dell'ormai cronico problema della carenza di scorte determinato dalla crisi dei semiconduttori, dalla pandemia e dall'attuale congiuntura economica, il boss della divisione Xbox ha ammesso che Microsoft, con ogni probabilità, non sarà in grado di soddisfare la domanda proveniente da chi vorrà mettere Xbox Series X sotto l'albero di Natale.

Il dirigente della casa di Redmond ritiene infatti che "la domanda supererà l'offerta anche in queste vacanze di fine anno. Ma vedremo come andranno le cose nel 2023, stiamo assistendo a un progressivo ritorno alla normalità. Sarà sempre più facile entrare in un negozio e trovare una Xbox Series X".

A chi ci segue, ricordiamo che l'intervista con Bloomberg è stata registrata prima dell'ormai famoso annuncio di Sony dell'aumento di prezzo di PlayStation 5 anche in Italia. In assenza di dichiarazioni o commenti da parte di Spencer, ci ha pensato l'analista Daniel Ahmad a ipotizzare le strategie di Microsoft sul possibile rincaro di Xbox Series X.