Xbox Series X E3 2020: cosa possiamo aspettarci? Le parole di Phil Spencer

Phil Spencer ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcuni messaggi per chiarire cosa possiamo aspettarci dall'E3 2020 di Microsoft. La compagnia ha tenuto recentemente un meeting interno per pianificare le proprie mosse, tra cui la conferenza alla fiera di Los Angeles.

Il responsabile della divisione Xbox non si sbilancia, limitandosi a dichiarare che "molti giochi Xbox Game Studios saranno mostrati all'E3 2020" e ricordando come gli anni di lancio delle nuove console siano sempre particolarmente speciali. Difficile al momento capirne di più, sicuramente Xbox Series X sarà presente all'evento anche se sono in molti ad aspettarsi un reveal in primavera, magari nel corso di uno speciale evento dedicato.

Xbox Series X uscirà in autunno, in tempo per la stagione natalizia, finestra di lancio scelta anche da Sony per il lancio di PlayStation 5. Al momento sono due i giochi First Party ufficialmente annunciati per la console, Halo Infinite e Senua's Saga Hellblade 2, possiamo comunque aspettarci anche altri giochi Microsoft al lancio, tra i tanti si cita da più parti Forza Motorsport 8, al momento non ancora annunciato.

Per la nuova generazione Microsoft sembra avere in mente una direzione ben precisa che coinvolgerà anche Xbox Game Pass e Project xCloud, un progetto ad ampio respiro che non coinvolge dunque solo la console ma l'intero brand Xbox.