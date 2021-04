Xbox Series X all'E3: Starfield, Halo Infinite, Forza Horizon 5 ed AoE IV, il rumor

Mentre diversi rumor indicano come ancora lontana la data di uscita di Fable, Perfect Dark ed Everwild, le indiscrezioni suggeriscono invece una presentazione piuttosto imminente per altre attesissime esclusive Microsoft.

A entrare nel merito della questione è il noto insider Klobrille, generalmente vicino all'universo verdecrociato. Tra le pagine di Resetera, quest'ultimo anticipa quella che potrebbe essere parte della line-up della conferenza E3 2021 di Microsoft. Stando alle indiscrezioni diffuse dal soggetto sul noto forum, tra i candidati destinati a fare la propria apparizione sul palco virtuale dell'evento sarebbero in particolare quattro attese produzioni.

Presente all'appello Halo: Infinite, con la nuova avventura di Master Chief che potrebbe tornare finalmente a mostrarsi alla community dopo l'annuncio del rinvio di un anno del gioco 343 Industries, ora atteso per il 2021. Il catalogo includerebbe poi Forza Horizon 5 (ricordiamo che sono invece partiti di recente i primi playtest di Forza Motorsport per Xbox Series X e PC, e l'ambizioso Age of Empires IV. A chiudere la carrellata troviamo infine Starfield, l'ancora misteriosa nuova IP di casa Bethesda, protagonista ormai di una notevole mole di voci di corridoio.



Al momento, ovviamente, si tratta di un semplice rumor: per saperne di più sarà necessario attendere il mese di giugno.