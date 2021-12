Xbox Series X Elite, il concept di Let's Go Digital con un nuovo design

L'animatore 3D Jermaine "Concept Creator" Smit ha creato una serie di render per Let's Go Digital, provando a immaginare Xbox Series X Elite, versione "mid gen" della console Microsoft. Ribadiamo, si tratta solamente di un concept non ufficiale.

Concept Creator ha immaginato una estetica più tradizionale e per certi versi slim, con l'obiettivo di rendere la console più compatta e sottile, riprendendo anche alcune soluzioni adottate da Microsoft per il design della prima Xbox One.

Per quanto il concept di Jermaine Smit sia interessante è difficile credere che la casa di Redmond possa adottare una simile estetica per una futura revisione di Xbox Series X, il form factor ipotizzato da Concept Creator andrebbe infatti in controtendenza rispetto al lavoro svolto da Microsoft per dare vita al design di Xbox Series X.

Lo stesso designer ha dato vita poche settimane fa ai concept di PS5 Slim e PS5 PRO per Let's Go Digital, i render hanno riscosso un buon successo sul web e proprio questo lo ha spinto a immaginare anche il look di una nuova versione di Xbox Series X. Vi piace il lavoro svolto da Concept Creator oppure non siete convinti del design ipotizzato da Smit? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.