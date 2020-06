Xbox Series X esce a fine anno in Giappone, Yakuza 7 nel 2021

Sul nuovo numero di Famitsu è presente uno speciale approfondimento legato ai piani di lancio di Xbox Series X in Giappone. Scopriamo così che la console verrà lanciata entro la fine dell'anno anche nel paese del Sol Levante, a differenza di quanto accaduto con Xbox One X, arrivato in Asia dopo oltre dieci mesi dal debutto in Europa e Nord America.

Non è chiaro se il lancio sarà effettivamente simultaneo o in differita di qualche settimane, l'attesa non sarà troppo lunga in ogni caso per i giocatori giapponesi. Famitsu conferma anche la lineup di lancio per il Giappone che include giochi come Scarlet Nexus, Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory Infinite e Halo Infinite, grande assente invece Yakuza Like A Dragon.

Annunciato per l'Occidente durante l'Inside Xbox del 7 maggio, Yakuza Like A Dragon arriverà in Europa e Stati Uniti a fine anno su tutte le principali piattaforme, tra cui ovviamente Xbox Series X (ancora non annunciata ufficialmente invece la versione PS5), tuttavia sembra che in Giappone il gioco debutterà sulla piattaforma Microsoft solamente nel corso del 2021.

Yakuza 7 è già stato lanciato in Asia all'inizio del 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, non è chiaro invece come mai il lancio su altre console sia slittato all'anno prossimo, sicuramente un peccato considerando l'enorme appeal della serie SEGA presso il pubblico giapponese.