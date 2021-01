Xbox Game Studios: la prima esclusiva del 2021 sarà una sorpresa, secondo un noto insider

Se Jez Corden di Windows Central aveva già lanciato nei giorni scorsi l'indiscrezione secondo cui Microsoft ha in serbo due esclusive non ancora annunciate per il 2021, il noto insider Klobrille decide di rincarare la dose suggerendo l'arrivo di gradite sorprese per i possessori di Xbox Series X.

Intervenuto sul forum ResetEra, Klobrille ha affermato che la prima esclusiva pubblicata da Xbox Game Studios nel 2021 sarà "qualcosa di non ancora annunciato". Pur non svelando nulla di particolarmente concreto, l'indiscrezione ci andrebbe a confermare che la lista dei giochi esclusivi di quest'anno pubblicata da Microsoft non include alcuni assi nella manica che il colosso di Redmond sta apparentemente tenendo da parte per i suoi fan. Naturalmente non possiamo dare per scontato che quanto dichiarato corrisponda a realtà, ma Klobrille si è ormai affermato come una delle fonti più affidabili in campo videoludico, specialmente quando si parla di Xbox e Microsoft.

Secondo gli ultimi rumor che stanno prendendo piede sul web, la compagnia capitanata da Phil Spencer potrebbe essere in trattative con LucasArts per realizzare un progetto che non ha nulla a che fare con il già annunciato gioco next-gen di Indiana Jones sviluppato da Bethesda, e non si spegne nemmeno la possibilità che Wolfenstein 3 possa rappresentare una delle due sorprese in arrivo nel 2021 citate da Corden.