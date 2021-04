Xbox Series X: l'esclusiva con i draghi è sviluppata da IO Interactive?

Da tempo si parla di una misteriosa esclusiva Xbox con i draghi, il gioco in questione non è ancora stato annunciato ma secondo alcune fonti vicine a Windows Central ed Eurogamer.net il titolo sarebbe in fase di sviluppo negli studi di IO Interactive.

Gli autori di Hitman (e del nuovo gioco di James Bond) avrebbero stretto una partnership con Microsoft con la casa di Redmond che starebbe finanziando vari progetti gestiti da team esterni agli Xbox Game Studios. Una fonte molto vicina ad Eurogamer.net ha confermato quanto riportato da Windows Central, IO Interactive sta lavorando ad un gioco con i draghi, un titolo AAA nelle primissime fasi di sviluppo che richiederà ancora qualche anno per essere completato.

Il gioco viene descritto come "un gioco medievaleggiante con una notevole varietà di bestie e draghi", ambientato dunque in un mondo fantasy. IO Interactive non ha confermato nulla nei mesi scorsi lo studio ha dichiarato di avere una terza IP in lavorazione oltre a Hitman e James Bond e a quanto pare si tratta proprio di questo gioco misterioso finanziato da Microsoft e destinato ad arrivare in esclusiva sulle console della famiglia Xbox e PC.

IO Interactive ha recentemente aperto uno studio a Barcellona ma non è chiaro quale progetto stia seguendo questo nuovo team.