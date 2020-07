Xbox Series X e le esclusive: Microsoft vuole acquisire nuovi studi

Sebbene Microsoft abbia di recente acquisito numerosi studi di sviluppo per ampliare i suoi Xbox Game Studios e creare nuove esclusive per Xbox Series X, le ultime dichiarazioni di Phil Spencer lasciano intendere che c'è ancora qualche team che potrebbe aggiungersi alla sempre più grande famiglia del colosso di Redmond.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di GamesIndustry, il boss della divisione gaming di Microsoft ha infatti confermato che il CEO dell'azienda, Satya Nadella, non ha in alcun modo deciso di rallentare con le acquisizioni, lasciando così libero Spencer di procedere con l'espansione degli Xbox Game Studios.

"Abbiamo acquisito diversi studi in poco tempo e vogliamo essere sicuri che questi team si inseriscano nel giusto modo negli Xbox Game Studios. Sia io che Matt Booty ne abbiamo parlato e vogliamo essere sicuri che ognuno dei nuovi team si senta parte dell'azienda e supportato a dovere."

"Il catalogo del Game Pass e i suoi iscritti continuano a crescere. Stiamo per lanciare una nuova console sul mercato. Il 2019 è stato il nostro anno migliore su PC in termini di guadagni per quello che riguarda gli Xbox Game Studios. Insomma, molti dei nostri affari stando andando alla grande e siamo sempre in cerca di nuove opportunità con altri team di sviluppo."

"La nostra priorità era inizialmente quella di assicurarci che gli studi di sviluppo avessero tutto il necessario per creare i giochi che avevano in mente. Questo ha talvolta chiesto tempi e budget maggiori del previsto. In entrambi casi abbiamo avuto il supporto di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, e di Amy Hood, la CFO. Da parte loro non c'è stato alcun invito a rallentare."

Sembra quindi che Microsoft sia ancora intenzionata ad espandere la propria divisione gaming e non è da escludere che nelle prossime settimane, magari proprio durante l'evento dedicato ai giochi Xbox Series X del prossimo 23 luglio, scopriremo già il nome del prossimo team che entrerà a far parte degli Xbox Game Studios.