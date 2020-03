Xbox Series X: l'evento del 18 marzo sarà incentrato sui giochi?

Nella giornata di ieri Microsoft ha svelato nel dettaglio l'hardware di Xbox Series X rivelando le specifiche tecniche dettagliate della sua prossima console rivelando preziose informazioni sul controller e su funzionalità come Smart Delivery e Quick Resume, senza dimenticare il focus sull'unità SSD e tempi di caricamento.

Prezzo a parte, ormai sappiamo (quasi) tutto quello che c'è da sapere su Xbox Series X... giochi esclusi. La casa di Redmond ha utilizzato giochi come State of Decay 2 e Minecraft per mostrare rispettivamente i tempi di caricamento ridotti e le potenzialità del Ray Tracing di Xbox Series X, oltre a Gears 5, nessun accenno però è stato fatto a nuovi progetti come Halo Infinite e Senua's Saga Hellblade 2, solamente per citarne alcuni.

Come noto, Microsoft ha in programma un panel Xbox alla GDC Online, l'evento in programma il 18 marzo sarà incentrato su Xbox Series X e Project xCloud, sono in molti a questo punto a credere (o a sperare) che al centro dello show ci saranno i giochi, anzichè le specifiche tecniche, queste già rivelate in maniera estremamente dettagliata a inizio settimana. C'è chi ipotizza il reveal di Forza Motorsport 8 in questa occasione e chi spera nell'annuncio di nuove IP, remake o sequel, al momento però non c'è nulla di certo.

Per saperne di più dovremo attendere le 19:40 (ora italiana) di mercoledì 18 marzo quando prenderà ufficialmente il via il panel Microsoft alla GDC 2020.