Xbox Series X e l'evento del 23 luglio: Phil Spencer promette qualità, quantità e varietà

Dalle colonne di Polygon, Phil Spencer alimenta le già spasmodiche attese dei fan per l'evento sui giochi Xbox Series X del 23 luglio promettendo uno spettacolo davvero indimenticabile sotto ogni punto di vista.

Nella lunga intervista concessa alla redazione di Polygon, il massimo rappresentante della divisione Xbox di Microsoft ha sottolineato come "visto che ho già assistito alla scaletta dell'evento, posso dire che rappresenterà la collezione di videogiochi first party più diversificata che abbiamo mai avuto, quando guardo al loro stile e alla dimensione artistica".

Sempre a detta di Spencer, il palinsesto dell'Xbox Games Showcase prevede tante sorprese, con videogiochi che sapranno offrire quantità, qualità e originalità all'utenza PC, Xbox One e Xbox Series X: "Voglio dire che nello show ci sarà spazio per i progetti grandi, grandi grandi dei nostri team e annunci altrettanto grandi, ma anche esperienze più contenute e immediate, penso che sia proprio questa la nostra forza".

Le dichiarazioni di Phil Spencer fanno seguito alle parole pronunciate dal presentatore e giornalista Geoff Keighley che, nei giorni scorsi, ha riferito che l'evento Xbox Series X del 23 luglio sarà memorabile e pieno di sorprese, anche grazie al pre-show che terrà lui stesso nell'ora precedente allo spettacolo di Microsoft previsto per le 18:00.