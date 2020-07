Xbox Series X, evento del 23 luglio: segui la maratona Twitch al Bug Arcade Bar di Milano!

In occasione dell'attesissimo Xbox Games Showcase del 23 luglio, gli amici del Bug Arcade Bar di Milano anticiperanno l'apertura pomeridiana per accogliere tutti i fan di videogiochi che vorranno assistere alla maratona Twitch di Everyeye per l'evento Xbox.

Dopo la splendida esperienza del 17 luglio avuta insieme alla community in occasione dell'incontro con la redazione di Everyeye al Bug Arcade Bar, i gestori del locale milanese invitano tutti gli appassionati di videogiochi ad assistere alla nostra maratona su Twitch attraverso la proiezione dell'intero evento.

Anche per questo, in via eccezionale il locale aprirà un'ora prima, ossia alle 16:00, per consentire ai fan di non perdersi nemmeno un istante della nostra programmazione in streaming sul canale Twitch di Everyeye.it che coprirà tutta la presentazione digitale di Microsoft, dal pre-show con le World Premiere promesse da Geoff Keighley all'evento vero e proprio che avrà inizio alle ore 18:00 e durerà un'ora.

Per chi parteciperà a questa iniziativa recandosi nel pomeriggio del 23 luglio al Bug Arcade Bar (Via Magolfa 23, 20143 Milano) è prevista un'offerta speciale: a tutti coloro che assisteranno alla nostra maratona dell'evento sui giochi Xbox Series X trasmessa nel locale riceverà in omaggio, dopo la prima consumazione, una foto di Retrobigini, l'eclettico artista milanese che realizza opere a tema videoludico traendo ispirazione dal retrogaming.



Per ogni informazione, qui trovate i link al profilo Instagram di Retrobigini (con una vasta selezione delle sue opere) e al portale Instagram del Bug Arcade Bar. Naturalmente, sottolineiamo che all'interno del Bug Arcade Bar vige il rispetto di tutte le misure precauzionali per le normative vigenti, con tanto di spazio esterno a prova di distanziamento sociale.