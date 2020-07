Xbox Series X, l'evento sui giochi in arrivo: un breve teaser ricorda l'appuntamento!

L'attesa per il grande evento Microsoft interamente dedicato ai giochi First Party in dirittura di arrivo su Xbox Series X sta ormai per giungere al termine.

L'appuntamento è infatti fissato per le ore 17:00 (per il Pre-Show) e per le ore 18:00 (Xbox Games Showcase) di giovedì 23 luglio, data e orario in cui prenderà il via lo show digitale organizzato dalla Casa di Redmond. Il colosso videoludico non esita a soffiare sul falò alimentato dalle aspettative del pubblico, rammentando l'imminente diretta con l'avvio di un vero e proprio conto alla rovescia. I canali social di Xbox, inclusa la pagina Facebook ufficiale di Xbox Italia, riportano infatti un breve teaser dell'evento, promettendo "titoli in arrivo". Gli hashtag utilizzati nel posto ribadiscono inoltre la presenza di Halo: Infinite durante lo show, con l'attesa nuova produzione di 343 Industries pronta a mostrarsi al pubblico.



Le ambizioni di Microsoft sembrano essere decisamente alte, con Phil Spencer, responsabile della divisione gaming, che ha promesso la miglior line up di lancio di sempre per una console Xbox. In attesa di scoprire che cosa hanno in serbo i team di sviluppo verdecrociati per la nuova Xbox Series X, vi ricordiamo che la nostra Redazione seguirà ovviamente l'evento in diretta. Potete seguire l'evento dedicato ai giochi Xbox Series X sul Canale Twitch di Everyeye, con una ricca maratona che prenderà il via alle ore 14:00, non mancate!