Xbox Series X, evento sui giochi: maratona il 23 luglio su Twitch, non mancate!

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi, questa settimana Microsoft mostrerà i giochi Xbox Series X in azione come parte dell'evento Xbox Games Showcase in programma il 23 luglio alle 18:00. Potevamo non cogliere l'occasione per una maratona pomeridiana?

Giovedì dalle 14:00 saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it per tutto il pomeriggio, con tanti ospiti, pronti a rallegrarvi la giornata in attesa di vedere e commentare in diretta l'evento Xbox Series X di luglio. Ci sarà spazio dunque per anticipazioni, commenti, analisi dei rumor e aspettative.

Tante le voci che circondano lo showcase Microsoft, sappiamo per certo che vedremo il gameplay della campagna di Halo Infinite, ma cosa altro possiamo aspettarci? Secondo gli insider, ampio spazio ai giochi degli studi interni con tanti graditi ritorni, in particolare si fanno i nomi di Fable, Perfect Dark e Forza Motorsport, sicuramente ne sapremo di più anche su progetti giù annunciati e/o già usciti come Everwild di Rare e Gears 5 di The Coalition.

Secondo Geoff Keighley l'evento Xbox sarà memorabile e il giornalista canadese ha fatto capire come la casa di Redmond abbia messo davvero tanta carne al fuoco per questo appuntamento. Vi aspettiamo dunque giovedì 23 luglio su Twitch dalle 14:00, vietatissimo mancare