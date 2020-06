Xbox Series X: evento di luglio, parlano Aaron Greenberg e Phil Spencer

Per il mese di giugno Microsoft non sembra avere in programma eventi dedicati a Xbox Series X ma gli show Xbox 20/20 torneranno a luglio e sebbene non ci siano ancora date precise emergono ora alcuni dettagli.

Come noto luglio sarà il mese dedicato ai giochi Microsoft per Xbox Series X, con uno show dedicato ai giochi first party anche se non sono escluse novità per quanto riguarda i titoli third party ovviamente. Aaron Greenberg (Marketing Manager di Xbox) ha fatto capire come tutto stia procedendo al meglio per quanto riguarda lo show, con molti assets già pronti e una organizzazione che non ha vito particolari intoppi.

Il team Xbox sta ancora lavorando sulla presentazione ma lo stesso Greenberg e Phil Spencer hanno avuto modo di dare una occhiata ai contenuti per assicurarsi che tutto sia in ordine. Al momento non è ancora possibile comunicare una data ma un Tweet ha generato non poca curiosità dal momento che Spencer ha utilizzato il termine "Video Live Event"... possiamo aspettarci quindi uno show in diretta anzichè pre-registrato? Quasi sicuramente no dal momento che negli Stati Uniti le regole di prevenzione Covid-19 sono ancora molto restrittive.

E voi cosa vi aspettate dall'evento Microsoft di luglio 2020? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.