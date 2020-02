Xbox Series X: evento di presentazione ad aprile? Emerge un presunto leak

Recentemente è comparso su ResetERA e Twitter un presento invito per il Media Briefing di Microsoft legato alla presentazione di Xbox Series X e apparentemente in programma per l'inizio di aprile.

L'invito (accompagnato dallo slogan Power Your Dreams) parla genericamente di Xbox Series e non cita espressamente di Xbox Series X. La presentazione sarebbe fissata per il 6 aprile al Microsoft Theater di Los Angeles alle 09:30 ora locale, le 18:30 in Italia.

Difficile capire quanto questo invito sia reale, al momento nessuna testata internazionale sembra aver ricevuto informazioni precise in merito e non è chiaro chi per primo abbia leakato il documento, sempre che di leak si possa parlare, non è escluso infatti che il materiale possa essere completamente falso.

Al momento non ci sono dunque certezze riguardo la presentazione di Xbox Series X, Phil Spencer da parte sua ha più volte fatto capire che l'E3 di Microsoft sarà pieno di sorprese, la nuova console potrebbe essere mostrata per la prima volta alla fiera di Los Angeles anche se una presentazione privata in primavera è sicuramente auspicabile.

E voi cosa ne pensate? Xbox Series X sarà svelata nel dettaglio il prossimo 6 aprile oppure dovremmo attendere di più per scoprire nuovi dettagli e informazioni sulla console Next-Gen Microsoft?