Xbox Series X: quella dell'evento sarà una settimana memorabile secondo un insider

C'è grande interesse da parte degli appassionati per l'evento di luglio dedicato ai titoli first party di Xbox Series X e, secondo le dichiarazioni di un noto insider, non rimpiangeremo un solo secondo dell'attesa.

A confermarlo non è un qualsiasi insider ma Klobrille, utente che in passato si è rivelato più che affidabile e che non ha mai esitato a smentire i suoi stessi tweet quando ce n'è stato il bisogno. Secondo l'insider, che frequenta anche i forum di ResetEra, quella dell'evento sarà una settimana memorabile per tutti i fan del brand Xbox, i quali la ricorderanno come una delle migliori di sempre. Purtroppo Klobrille non si è sbottonato sulle motivazioni specifiche che renderanno tanto incredibile quei giorni, ma è probabile che a renderli così interessanti siano proprio gli annunci che Microsoft sta per fare, tra cui si vocifera dei un nuovo capitolo di Fable, dal momento che il marchio è stato di recente rinnovato per un futuro utilizzo. Non è da escludere che ad essere sbalorditivo sia anche il gameplay di Halo Infinite, che verrà mostrato per la prima volta proprio in occasione dell'evento.

In attesa che Microsoft sveli la data di questo evento, che secondo alcuni rumor si terrà il prossimo 23 luglio 2020, vi ricordiamo che sono emersi nuovi dettagli su Halo Infinite grazie ai set Mega Blocks.