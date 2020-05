Xbox Series X: all'ex Mike Ybarra non piace il format mensile dell'Inside Xbox

Mike Ybarra, ex Corporate Vice President di Xbox ora al servizio di Blizzard, si è già mostrato in più di un'occasione critico nei confronti della sue ex compagnia. Tempo fa, ad esempio, ha detto di preferire PS5 ad Xbox Series X, mentre nelle scorse ore si è unito alla schiera di giocatori delusi dall'Inside Xbox del 7 maggio.

L'ultima puntata dello show mensile di Microsoft ha generato un bel po' di disappunto: non tanto per il materiale mostrato, bensì per le aspettative costruite attorno. I giocatori si aspettavano più gameplay e una dimostrazione di forza di Xbox Series X, cose che in realtà non sono avvenute. La stessa Microsoft si è sentita in dovere di scusarsi con la community.

Anche Mike Ybarra ha detto la sua in merito, mostrandosi critico nei confronti del format mensile: "Al posto di "eventi" mensili costruiti per creare hype nei confronti delle console di prossima generazione, datemi ogni mese uno o due sviluppatori che per venti minuti parlano del loro gioco in arrivo, di come intendono sfruttare la tecnologia next gen con un po' di gameplay e del loro punto di vista su quanto siano emozionanti questi tempi per i videogiocatori".

In sostanza, Ybarra preferirebbe maggior focus sui singoli giochi, con interventi condotti in prima persona dagli sviluppatori, piuttosto che calderoni mensili con trailer che mostrano poco gameplay e che non forniscono approfondimenti. Cosa ne pensate delle sue parole?