Xbox Series X, da Fable ad Avowed: tutti i nuovi annunci della conferenza Microsoft!

Molto atteso della community videoludica, l'appuntamento con le nuove produzioni di casa Microsoft è stato finalmente trasmesso, portando con sé un ampio numero di annunci.

Per offrire una panoramica completa di tutte le novità svelate sul palco virtuale dell'Xbox Games Showcase, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato. Analizzando sia le produzioni indipendenti sia i grandi progetti AAA a firma degli Xbox Game Studios, abbiamo dunque riassunto i reveal che hanno arricchito l'appuntamento verdecrociato.

Tra gli esponenti di maggior spicco troviamo sicuramente il ritorno di un brand molto amato: il teaser trailer di Fable, progetto ancora misterioso, ha infatti infiammato i cuori di moltissimi videogiocatori. Presenti poi all'appello alcuni sequel, con State of Decay 3 a rappresentare, tra gli altri, la categoria. A offrire ulteriore lustro all'evento Microsoft, anche l'annuncio di Avowed, nuovo RPG firmato dagli sviluppatori di Obsidian Entertainment, il reveal del nuovo Forza Motorsport, plasmato dal team di Turn 10, e molto altro ancora, passando da ExoMecha a The Gunk o As Dusk Falls.



Per ogni dettaglio, vi lasciamo dunque al nostro video dedicato: lo trovate direttamente in apertura a questa news o, qualora preferiate, sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!