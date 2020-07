Xbox Series X: Fable, Everwild e una sorpresa su Game Pass all'evento di luglio?

Nelle scorse ore Jeff Grubb di VentureBeat ha fatto sapere che secondo le sue fonti il nuovo gioco di The Initiative non verrà annunciato a luglio ma non disperate perchè Microsoft sembra avere in serbo tante altre sorprese. Quali? Ecco le ipotesi del giornalista.

Stando alle parole di Grubb, il 23 luglio vedremo in azione i primi due giochi annunciati ufficialmente per Xbox Series X, ovvero Halo Infinite (la cui presenza è stata confermata anche da 343 Industries) e Senua's Saga Hellblade 2, annunciato lo scorso dicembre ai The Game Awards. Grubb si aspetta poi anche novità su Everwild di Rare e magari anche "qualcosa di nuovo" da parte del team britannico.

Xbox Games Showcase dovrebbe essere inoltre il palco ideale per il debutto del nuovo progetto di Playground Games, presumibilmente il reboot di Fable del quale si parla ormai da molti anni, senza però alcuna conferma ufficiale sulla sua esistenza. Infine il giornalista parla di un "big splash" per quanto riguarda il Game Pass, con l'annuncio di un gioco third party aggiunto al catalogo poco dopo il lancio. Il principale indiziato sembra essere Cyberpunk 2077, ma si tratta in ogni caso solo di una speculazione e dunque da prendere con le dovute precauzioni.

Per quanto Jeff Grubb abbia guadagnato discreta visibilità in questi mesi il suo track record non è del tutto positivo e dunque vi invitiamo a valutare attentamente quanto riportato, in attesa di conferme o smentite.