Xbox Series X: Fallout come Halo e Gears, Microsoft aprirà uno studio dedicato alla serie?

Secondo alcuni rumor Microsoft ha aperto uno studio dedicato a remaster e remake dei giochi Bethesda e stando ad una speculazione lo stesso potrebbe accadere presto anche per Fallout, con un team dedicato al franchise.

Al momento Fallout è sviluppato da Bethesda Game Studios, lo stesso team al lavoro su Starfield, The Elder Scrolls 6 e Fallout 76, da parte della casa di Redmond potrebbe esserci la volontà di rendere più efficiente il processo di sviluppo dando vita ad uno studio dedicato, come accaduto nel caso di 343 per Halo e The Coalition per Gears.

Il ragionamento sembra semplice: sappiamo che The Elder Scrolls 6 non entrerà in produzione attiva fino a quando il team non finirà i lavori su Starfield e sulle espansioni, questo vuol dire che la produzione inizierò almeno nel 2023 se non nel 2024, con una ipotetica finestra di lancio internamente fissata per il 2027. A quel punto Bethesda Game Studios potrebbe dedicarsi anche alla produzione di Starfield 2 e in questo caso Fallout 5 ritarderebbe ancora, ironicamente fino al 2035 si scherza su Reddit.

Proprio su Reddit è stata condivisa questa ipotesi apparentemente nata da alcuni insider affidabili con contatti in Obsidian e altri studi Xbox, c'è da da ribadire però come si tratti di una speculazione basata su un ragionamento logico ma non ci sono prove concrete a supporto. Con ogni probabilità Microsoft renderà Fallout un franchise sempre più importante nel suo catalogo di IP e un team dedicato potrebbe aiutare la cadenza di pubblicazione dei giochi della serie.