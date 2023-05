Xbox Series X, la famiglia dei controller si espande: arriva l'Artic Camo Special Edition

Stanchi di giocare sempre con i soliti controller su Xbox Series X/S? Tra non molto non sarà più un problema perché, oltre alle possibili novità in arrivo con lo showcase su Xbox codename Ogden e Orren, Microsoft ha annunciato l'apertura dei preorder per un nuovo controller serigrafato per le console di ultima generazione e non solo.

Come riportato dalla stessa Microsoft all'interno del sito ufficiale della casa di Redmond, l'ecosistema Xbox si appresta a ricevere il controller Arctic Camo Special Edition, con una skin dalle tonalità bianche e grigie che richiamano le mimetiche militari dai medesimi colori. Il nuovo pad Xbox, il cui annuncio giunge a soli pochi giorni di distanza rispetto al controller Sunkisses Vibes svelato da Opi che non fa 'perdere smalto' a Xbox Series X e S, si aggiunge quindi alla line-up di periferiche aggiuntive disponibili per gli utenti dell'ecosistema Microsoft.

Venduto al prezzo di 69,99 dollari americani all'interno del sito della compagnia, il controller dal motivo mimetico possiede le medesime caratteristiche che gli amanti dei pad Xbox hanno saputo apprezzare nel corso degli anni. Si tratta quindi di un prodotto che non apporta nessun cambio radicale a quanto offerto finora dalla compagnia, a differenza del controller remix senza batterie usa e getta che mostra il lato ecologico di Xbox Series X/S.