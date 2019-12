Xbox Series X: una fan art immagina l'aspetto delle confezioni dei giochi nextgen

Nell'augurare buon Natale a tutti i suoi follower su Twitter, l'insider Klobrille pubblica un'immagine fan made dedicata a Xbox Series X e, più precisamente, all'aspetto che potrebbero avere le confezioni dei giochi nextgen.

Il quartetto di videogiochi immortalati in questa interpretazione di fantasia della cover dei titoli Xbox Series X ritrae Halo Infinite, Gears Tacticts, Senua's Saga Hellblade 2 e Ori and the Will of the Wisps. Da notare poi la scelta presa dall'autore di questa immagine per rappresentare il logo Xbox in maniera estremamente minimalista, senza alcuna citazione a Series X basata su loghi o caratteri in evidenza che mostrino la differenza con i titoli Xbox One e Xbox 360.

Tale decisione, infatti, asseconda idealmente la precisazione di Phil Spencer sulla volontà, da parte di Microsoft, di chiamare semplicemente Xbox la prossima generazione di console verdecrociate che sarà inaugurata da Series X a Natale 2020 e che, stando ai rumor sulle specifiche hardware di Lockhart e Anaconda, proseguirà con ulteriori revisioni e versioni della piattaforma.

Cosa ne pensate di questa immagine fan made? Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, vi invitiamo ad approfondire l'argomento attraverso questo articolo in cui Phil Spencer riflette sugli errori commessi con Xbox One e sugli insegnamenti ricevuti da essi per tracciare la strada che condurrà la casa di Redmond verso il lancio di Xbox Series X a fine 2020.