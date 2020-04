Xbox Series X: ci sarà parecchio da divertirsi secondo il noto insider Shinobi602

Il mese di marzo è stato protagonista di un'improvvisa accelerata sul fronte della next-gen: sia Sony sia Microsoft hanno infatti messo in campo nuove informazioni sulle nuove console.

Ora che molti dettagli sull'hardware di Xbox Series X e di PS5 sono stati resi noti, la platea videoludica freme per nuove informazioni su quelle che saranno le line-up di lancio delle console. Su questo fronte, tuttavia, sembra che qualcosa di decisamente interessante sia in dirittura di arrivo in casa Microsoft, almeno secondo un noto Insider. Dopo essersi sibillinamente espresso su Reddit, in un post poi cancellato, l'utente Shinobi602 ha pubblicato un breve intervento sulle pagine di ResetEra.

In risposta a domande che chiedevano indizi sul fronte della next-gen, quest'ultimo ha infatti scritto di non poter scendere troppo nei dettagli, ma ha ribadito che "non sarà necessario aspettare molto" e che è "incredibilmente entusiasta di ciò che è in arrivo sul fronte Xbox". Per stuzzicare la curiosità del pubblico, Shinobi602 ha comunque citato tre aree di interesse specifìche:

mondi fantasy ;

; reboot ;

; grande fantascienza;

La sua conclusione? "". Insomma, secondo quanto riferito dal noto insider, sembra che la Casa di Redmond abbia in serbo parecchie sorprese: per sapere se le sue fonti sono attendibili, non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft! Proprio recentemente alti rumor hanno avuto per protagoniste possibili esclusive Xbox Series X