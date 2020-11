Xbox Series X, festa per il lancio in Germania: i droni danno spettacolo

Il grande giorno è arrivato: con il lancio di Xbox Series X|S di oggi 10 novembre è ufficialmente cominciata una nuova generazione di console. Un avvenimento di tale portata non poteva non essere festeggiato con un evento memorabile.

Nella notte di ieri, è andato in scena un vero e proprio spettacolo a Colonia, in Germania, città ben nota a tutti gli appassionati per essere il teatro della Gamescom, la più grande fiera videoludica europea. I protagonisti dello show sono stati un gruppo di droni illuminati, che hanno volato in sincrono dando forma ad alcuni dei simboli più importanti dell'ecosistema Xbox, tra cui il logo della casa, la forma stilizzata di Xbox Series X, il controller e i suoi pulsanti A, B, X e Y. Spazio anche per i simboli di giochi come Destiny, Assassin's Creed, Watch Dogs e Cyberpunk 2077.

Potete ammirare lo show nel video allegato in cima a questa notizia, a partire da n'ora, un minuto e ventidue secondi. Ad introdurre l'esibizione c'è Phil Spencer in persona, il boss di Xbox, che per l'occasione ha salutato tutti i giocatori in tedesco. E voi, siete riusciti ad accaparrarvi una Xbox Series X?