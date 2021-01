Xbox Series X firmata da Phil Spencer in beneficenza: l'asta supera i 3.000 dollari

In coincidenza dei New York Game Awards, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha lanciato un'iniziativa benefica mettendo all'asta su eBay una console Xbox Series X firmata da lui stesso.

Parallelamente alla cerimonia che ha visto Hades battere The Last of Us 2 nel numero di nomination conquistate nelle diverse categorie di premi da assegnare ai prossimi New York Game Awards, l'alto rappresentante della branca videoludica di Microsoft ha firmato e messo all'asta una Xbox Series X, con offerta libera da parte di coloro che desiderano partecipare a questa iniziativa di beneficenza.

L'asta in questione terminerà martedì 2 febbraio; nel momento in cui scriviamo, l'offerta più alta per l'Xbox Series X firmata da Phil Spencer ammonta a 3.200 dollari, corrispondenti al tasso di cambio attuale a circa 2.636 euro. Tutti i soldi raccolti andranno all'organizzazione non-profit del New York Video Game Critics Circle, un ente nato per supportare attivamente i singoli sviluppatori di videogiochi e ad aiutare le persone meno fortunate a conoscere questo settore.

Il New York Video Game Critics Circle tiene anche degli stage gratuiti per giovani sviluppatori, ospita conferenze sull'industria dell'intrattenimento digitale presso le biblioteche pubbliche di New York e collabora con gli orfanotrofi della Grande Mela per offrire opportunità a chi desidera fare della propria passione per i videogiochi una professione.