Xbox Series X: focus sui giochi per la console nelle prossime presentazioni

Lo scorso mese di dicembre Microsoft ha iniziato la campagna di reveal di Xbox Series X presentando il design della console ai Game Awards e rivelando nei mesi successivi altri dettagli sulle specifiche tecniche. Si è parlato poco però dei giochi in arrivo, ma presto avremo notizie a riguardo.

"I giochi sono la cosa più importante per il pubblico, non si gioca con il Variable Rate o con il Ray Tracing, abbiamo preferito svelare prime le specifiche tecniche e ora ci concentreremo sui giochi, questi saranno al centro delle prossime presentazioni di Xbox Series X, ve lo assicuro."

Queste le parole di Phil Spencer, che poi continua: "non stiamo trascurando i giochi, infatti insieme alla console abbiamo svelato anche Hellblade Senua's Saga. La maggior parte del focus adesso sarà rivolto alle produzioni in arrivo su Xbox Series X."

Per quanto riguarda il rinvio di Halo Infinite, viene ribadito come al momento non ci siano segnali che facciano presupporre questa ipotesi, tuttavia lo scenario sta cambiando molto rapidamente a causa dell'emergenza Coronavirus. Xbox Series X uscirà a Natale, con o senza Halo, come confermato dallo stesso Phil Spencer nel podcast IGN Unlocked.