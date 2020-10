Frigorifero a forma di Xbox Series X consegnato ad iJustine: guardate l'unboxing!

A quanto pare, Snoop Dogg non è stato l'unico a ricevere un frigorifero a forma di Xbox Series X... un corriere ne ha scaricato uno anche a casa della popolare youtuber iJustine!

Microsoft ha dimostrato di avere un grande senso dell'umorismo, in fase di promozione sta cavalcando l'onda dei popolari meme che scherzavano sulla forma particolare di Xbox Series X accomunandola a quella di un frigorifero. Ieri vi abbiamo mostrato un video del popolare rapper di Snoop Dogg, che ha mostrato a tutti i suoi seguaci un vero e proprio frigo con la forma della console next-gen di casa Microsoft, ma a quanto pare non è il solo a possederlo.

Come potete vedere nel filmato allegato in cima a questa notizia, ne ha appena ricevuto uno - all'interno di una scatola colossale - anche iJustine. La popolare youtuber non si è però limitata ad una breve clip, deliziandoci con un lungo unboxing del grosso oggetto che ha coinvolto ben più di una persona! Particolarmente interessanti si sono rivelati il confronto con una vera Xbox Series X, oltre che il tocco di classe delle luci verdi all'interno del frigo.

Cosa ne pensate? Anche voi ne vorreste uno in casa? Ricordiamo che Xbox Series X verrà lanciata sul mercato il prossimo 10 novembre, assieme alla sua sorellina minore Xbox Series S.