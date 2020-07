Xbox Series X: da Forza Horizon 4 a Gears 5 e Ori, ecco i giochi ottimizzati su nextgen

Nel corso dell'evento sui giochi nextgen Xbox del 23 luglio, le alte sfere di Microsoft hanno confermato che una selezione di titoli Xbox One godranno del bollino Ottimizzato per Xbox Series X e potranno essere giocati con una serie di migliorie tecniche sulla nuova console al lancio.

La lista diffusa da Microsoft a margine dell'Xbox Games Showcase che ha mostrato il gameplay della campagna di Halo Infinite comprende cinque titoli dell'attuale generazione di console vedrecrociate, ovvero Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps e Sea of Thieves.

Forza Horizon 4 girerà in 4K Ultra HD a 60 fps con tempi di caricamenti più rapidi e supporto per il Quick Resume, Gears 5 invece sfrutterà le potenzialità di Xbox Series X per offrire tempi di caricamenti migliorati e supporto 4K HDR.

Quanto a Gears Tactics, per il suo arrivo su console a fine anno sono previste delle ottimizzazioni per la nuova console tra cui risoluzione 4K Ultra HD e 60 fps, oltre ad un sistema di controllo ottimizzato per il joypad. Anche il metroidvania di Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps, godrà di varie migliorie tra cui grafica HDR 4K a 120 Hz e 120 fps, minor latenza e in generale una miglior pulizia grafica. Infine, Sea of Thieves vanterà il supporto Smart Delivery e sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio di Xbox Series X. Sempre nel corso dell'evento sui giochi first party di Microsoft, la casa di Redmond ha finalmente annunciato lo sviluppo del nuovo Fable per Xbox Series X e PC con un teaser.