Xbox Series X e la foto della console esplosa: attenzione alla bufala social

Vi ricordate i video fake delle Xbox Series X fumanti che hanno spopolato sui social al lancio della console nextgen di Microsoft? Ebbene, in rete sta circolando una nuova, assurda foto che mostrerebbe, a detta di chi l'ha scattata, i gravi danni arrecati da una Xbox Series X appena esplosa.

Nei giorni scorsi, sulle pagine del subreddit ufficiale di Xbox ha infatti destato scalpore lo scatto condiviso da un utente del forum che mostrava, appunto, l'ultima piattaforma casalinga di Microsoft con danni estesi causati dalle fiamme.

Ad accompagnare questa foto troviamo il drammatico messaggio del possessore della console che spiega come "la mia Xbox Series X è appena esplosa, ha quasi ucciso il mio gatto e ha bruciato una parte della mia casa".

I toni sensazionalistici del post hanno messo in allerta i modder di Reddit che, nel ripercorrere lo storico dei post condivisi dall'utente, hanno smascherato la bufala e provveduto immediatamente al ban e al blocco della foto incriminata. Come segnalato dalla community, in passato il sedicente sopravvissuto all'esplosione di Xbox Series X ha affermato di essere stato vittima di un incidente analogo con una TV, finendo anche in quel caso nell'occhio del ciclone per aver condiviso delle foto che ritraevano due televisori di marca diversa.

Nonostante l'intervento dei moderatori di Reddit, l'ultimo scatto dell'utente "scampato" all'esplosione di Xbox Series X sta circolando sempre più sui forum di settore e sui social. Basta però osservarlo con attenzione per accorgersi delle forti incongruenze del racconto del "sopravvissuto". La console, infatti, presenta dei danni limitati alla sola scocca esterna e nessun segno di incendio (o tantomeno di una vera e propria esplosione) che interessi la componentistica interna, nemmeno nelle parti maggiormente suscettibili al calore come la cavetteria o la guaina elastica ammirata nel teardown di Xbox Series X.